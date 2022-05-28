FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya bedava orta saha: Florian Grillitsch!

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için planlamalara başlayan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la el sıkıştı. Tecrübeli teknik adamı göreve getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Jesus'un raporları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'la sözleşmesi sona eren Florian Grillitsch için harekete geçti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 15:54