Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasına başlandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya bedava orta saha: Florian Grillitsch!
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için planlamalara başlayan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la el sıkıştı. Tecrübeli teknik adamı göreve getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Jesus'un raporları doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'la sözleşmesi sona eren Florian Grillitsch için harekete geçti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Kanarya'da teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe, Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı.