Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı sürüyor.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş transfer sözleri!
Fenerbahçe ile adı anılan Real Madrid'li sol bek Marcelo, takım arkadaşı Lucas Vazquez'e geleceğiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. Brezilyalı savunmacı, İspanyol devindeki kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde favori isim Portekizli teknik adam Jorge Jesus...
Bir yandan Jesus'la görüşmeler sürerken bir yandan da transfer planı çiziliyor.