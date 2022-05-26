FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya harekete geçti! Luiz Gustavo'nun yerine süper yıldız

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertlilerde camiada artık Jorge Jesus için resmi açıklamanın yapılması beklenirken, gözler transfere çevrildi. Orta saha bölgesinde ciddi bir değişime gitmek isteyen Kanarya'da, Luiz Gustavo'nun yerine düşünülen isim ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 06:40