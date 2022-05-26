Jorge Jesus Fenerbahçe'ye Islam Slimani'yi istiyor!

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jorge Jesus'un forvet bölgesi için Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Islam Slimani'yi istediği iddia edildi. Bu gelişme Portekiz basınına yansıdı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)