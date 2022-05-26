Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yapılacak hamleler için çalışmalar dört bir koldan devam ediyor.
Portekiz basını duyurdu! Andre Franco adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'de, yeni sezon planlamaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, Jorge Jesus'un açıklanması an meselesi. Transfer çalışmalarını aksatmadan sürdüren Kanarya, Estoril'de top koşturan Andre Franco'yu gündemine almıştı. Portekiz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldız için resmi adımları attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Teknik direktör konusunu yakın zamanda çözecek olan sarı lacivertliler, Jorge Jesus'u resmen açıklayacak.
Jesus'un kamuoyuna duyurulmasının ardından transfer operasyonunu da hızlandıracak olan Kanarya, yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak istiyor.