Süper Lig'i şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kapmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus Benfica'dan Joao Mario'yu istiyor!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jorge Jesus'un yönetime raporunu verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, Benfica'da forma giyen Joao Mario'nun transferini istediği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ismi ön plana çıkmış durumda.
Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.