Büyük umutlarla transfer edilen ancak Fenerabahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Mesut Özil takımdan ayrılacak mı?
Fenerbahçe'ye transferi hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getiren Mesut Özil'in, performansı o kadar da ses getiremedi. Son olarak sarı lacivertli takımda kadro dışı kalan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği de sorgulanmaya başlandı. Öte yandan Mesut'un menajeri konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
Daily Mirror'a konuşan Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.