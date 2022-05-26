Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.
Fenerbahçe'de 8 ismin bileti kesildi! İşte ayrılacak futbolcular
Fenerbahçe haberi: Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini alan sarı-lacivertli ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte o gelişmenin detayları ve Fenerbahçe'den ayrılacak olan 8 isim... (FB spor haberi)
Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.
OZAN TUFAN KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor.