Fenerbahçe'de 8 ismin bileti kesildi! İşte ayrılacak futbolcular

Fenerbahçe haberi: Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini alan sarı-lacivertli ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte o gelişmenin detayları ve Fenerbahçe'den ayrılacak olan 8 isim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 15:58