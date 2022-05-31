FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan Şampiyonlar Ligi talebi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un açıklanması artık an meselesi. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hoca özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemesi için nokta atış yapmak istiyor. İşte Jesus'un önceliği olan orta sahadaki isim ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 15:41 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022- 15:43