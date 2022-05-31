Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan Şampiyonlar Ligi talebi!
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un açıklanması artık an meselesi. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hoca özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemesi için nokta atış yapmak istiyor. İşte Jesus'un önceliği olan orta sahadaki isim ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Başkan Ali Koç'un daha önce katıldığı bir programda "İsmail Kartal ya da Jorge Jesus'tan birisi hocamız olacak" açıklamalarının ardından son kararı ortaya çıktı.
Başkan Ali Koç'un bizzat görüşmeler gerçekleştirdi Jesus'la anlaşmaya vardığı ve tecrübeli hocanın 2-3 gün içinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.