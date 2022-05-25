FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan stoper hamlesi! Oyuncuyla temasa geçildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Başkan Ali Koç ilk olarak teknik direktör konusunda Jorge Jesus konusunu netleştirmek isterken transferde de hareketli saatler yaşıyor. Sarı-lacivertliler buna göre Süper Lig'de oynayan ve oldukça başarılı bir sezon geçiren yıldız isim için oyuncu ile temasa geçti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 06:40