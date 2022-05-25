Fenerbahçe hoca işinde sona yaklaşırken kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan stoper hamlesi! Oyuncuyla temasa geçildi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Başkan Ali Koç ilk olarak teknik direktör konusunda Jorge Jesus konusunu netleştirmek isterken transferde de hareketli saatler yaşıyor. Sarı-lacivertliler buna göre Süper Lig'de oynayan ve oldukça başarılı bir sezon geçiren yıldız isim için oyuncu ile temasa geçti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe hoca işinde sona yaklaşırken kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
İç transferde Serdar Aziz ile kontrat uzatan Fenerbahçe bir başka yerli stoper için de harekat başlattı.
Ali Koç'un önceki gün katıldığı televizyon programında "Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm" dediği isim de ortaya çıktı.