Şampiyonluk hasretiyle geçen sezonların ardından başkan Ali Koç bu yıla bambaşka yaklaşıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Alexander Sörloth harekatı!
FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ - Sarı-lacivertlilerde gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Bir yandan da transferle ilgilen Fenerbahçe'de 1 numaralı isim olan Alexander Sörloth için tüm şartlar zorlanacak. İşte transferdeki son detaylar...
Şampiyonluk hasretiyle geçen sezonların ardından başkan Ali Koç bu yıla bambaşka yaklaşıyor.
Portekizli efsane teknik adam Jorge Jesus ile el sıkışan Fenerbahçe'de gündem yavaş yavaş forvet transferine kaymaya başladı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre başkan Koç bu defa golcü transferinde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple 'marka' bir isme gidecek.