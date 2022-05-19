Süper Lig'de İsmail Kartal ile yükselişe geçen Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesi hedefi çok yakın.
Fenerbahçe Andre Franco transferi için harekete geçti!
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu transfer ettiği Portekiz ekibi Estoril'den şimdi de orta saha oyuncusu Andre Franco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Özellikle son dönemlerde sergilenen futbolla birlikte sarı-lacivertli taraftarlarda tribünü tamamen dolduruyor.
Kanarya'da yeni sezon planlamasına başlanırken sıcak gelişmeler yaşanıyor.