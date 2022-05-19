Fenerbahçe Andre Franco transferi için harekete geçti!

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu transfer ettiği Portekiz ekibi Estoril'den şimdi de orta saha oyuncusu Andre Franco'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 06:40