Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında bulunan Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de golcü arayışları hızlandı. Adı Alexander Sörloth, Luis Suarez, Vincent Aboubakar ve Haris Seferovic gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen eski forveti Vedat Muriqi'yi de gündemine almıştı. Kosovalı santrforu listesine alan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Kosovalı hücum oyuncusu gösterdiği performansla beğeni topladı.
La Liga'da kendini bulan 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi merak ediliyor.