TRANSFER HABERİ: Brezilya basını duyurdu! 'Fenerbahçeli yıldız için ısrarcılar'

Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un resmen duyurulmasının ardından transferde daha net adımlar atılacak. Kanarya'da, gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerle ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bu doğrultuda, Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Botafogo'nun, Fenerbahçeli yıldız oyuncu için harekete geçtiği açıklandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022- 12:10