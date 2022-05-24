FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u en iyi tanıyan isim böyle anlattı! "Barcelona gibi oynatacak"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayıma geçildi. Sarı lacivertli ekipte Portekizli teknik adam heyecanla beklenirken, onu en iyi tanıyan isimlerden birisi de çok önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli gazeteci, "Jesus mükemmeliyetçidir... Çok tizizdir ve en iyisini ister. Onunla çalışmak kolay değildir. Ancak tüm futbolcular ondan bir şeyler öğrenmiştir" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 06:40