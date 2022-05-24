Fenerbahçe'ye görkemli bir şekilde transfer olan ancak hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, Alman basınında gündem oldu.
FENERBAHÇE HABERİ: Almanlardan Mesut Özil eleştirisi! "Oynasa da oynamasa da..."
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Mesut Özil, Almanya'da gündem oldu. Sarı lacivertli yıldız futbolcu sezon ortasında kadro dışı kalmıştı. Mesut Özil'e bir eleştiri de Alman basınından geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut için sarı lacivertliler, onlarca medya mensubunun da içinde bulunduğu bir ortamda imzayı atmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve dönemin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da, Mesut'un imza töreninde yer almıştı.