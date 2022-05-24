İsmail Kartal transfer raporunu sundu! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından takımın başına geçen ve sarı-lacivertlilerin büyük bir çıkış yakalayarak sezonu 2. sırada tamamlamasında başrol oynayan isimlerinden biri olan teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezon öncesi yerini Jorge Jesus'a devretmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımdan ayrılma ihtimali de olsa yönetime bir transfer raporu sundu. İşte o rapor ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 06:40