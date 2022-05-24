Fenerbahçe'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı.
İsmail Kartal transfer raporunu sundu! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından takımın başına geçen ve sarı-lacivertlilerin büyük bir çıkış yakalayarak sezonu 2. sırada tamamlamasında başrol oynayan isimlerinden biri olan teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezon öncesi yerini Jorge Jesus'a devretmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımdan ayrılma ihtimali de olsa yönetime bir transfer raporu sundu. İşte o rapor ve Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler... (FB spor haberi)
Gelecek sezona dair fikir ve önerilerini istatistiklerle anlatan Kartal, raporda özellikle santrfor, sol ön, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi.
İşte Sabah'ın haberine göre; Kartal'ın 4 maddede transfer raporu…