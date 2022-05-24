Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin İrlandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini ve aynı oyuncuyla Swansea ve Konyaspor'un da ilgilendiğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 19:49 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022- 19:59