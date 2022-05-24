'Futbolun içinden gelenlerle birlikte ülkemizde çok değerli genç teknik adamlar yetişiyor, ben de bunlardan biri olmak için çaba sarf ediyorum' diyen Emre Belözoğlu, takımı Başakşehir ile ilgili olarak, "İyi ve hazır bir takıma geldim. Genlerinde Avrupa kupaları bulunmuş, şampiyonluk yaşamış bir kulüp. Benim de 5 senemi geçirdiğim önemli bir yer. Birbirimizi tanıyoruz ve birbirimize iyi geliyoruz.