Esenler Belediyesi tarafından 19-29 Mayıs tarihleri arasında 'Gençlik Günleri' gerçekleştiriliyor. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan söyleşi gününde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu gençlerle bir araya geldi.
Emre Belözoğlu'dan Arda Güler sözleri! "Onda gördüğüm yetenek..."
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık. Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi ama Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu." ifadelerinde bulundu.
Söyleşide yoğun sevgi ve sloganlarla gelen genç teknik adam ilk olarak başarılı olan genç teknik direktörler ile ilgili konuştu.
'Futbolun içinden gelenlerle birlikte ülkemizde çok değerli genç teknik adamlar yetişiyor, ben de bunlardan biri olmak için çaba sarf ediyorum' diyen Emre Belözoğlu, takımı Başakşehir ile ilgili olarak, "İyi ve hazır bir takıma geldim. Genlerinde Avrupa kupaları bulunmuş, şampiyonluk yaşamış bir kulüp. Benim de 5 senemi geçirdiğim önemli bir yer. Birbirimizi tanıyoruz ve birbirimize iyi geliyoruz.