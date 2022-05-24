FENERBAHÇE HABERLERİ: Luis Suarez'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Luis Suarez ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Dünyaca ünlü golcünün sözleşmesi, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Haziran ayında sona erecek. 35 yaşındaki futbolcunun adı Türk kulüpleri ve özellikle Fenerbahçe ile anılıyordu. Uruguaylı forvetten transferi hakkında açıklama geldi. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022- 16:40