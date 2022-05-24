İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'deki sözleşmesini Haziran ayında tamamlayacak Luis Suarez'in geleceği belirsizliğini koruyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Luis Suarez'den transfer açıklaması!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Luis Suarez ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Dünyaca ünlü golcünün sözleşmesi, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Haziran ayında sona erecek. 35 yaşındaki futbolcunun adı Türk kulüpleri ve özellikle Fenerbahçe ile anılıyordu. Uruguaylı forvetten transferi hakkında açıklama geldi. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Dünyaca ünlü futbolcunun adı Türk takımlarıyla anılıyordu.
Özellikle Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.