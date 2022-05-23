FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Ganalı stoper! İşte listedeki isim...

Fenerbahçe son dakika haberi: Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak olan sarı-lacivertlilerde gündem transfere çevrildi. Fenerbahçe Kim Min Jae ve Attila Szalai'nin olası bir transferine karşı gündeme sürpriz bir futbolcu geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 13:39