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Fenerbahçe son dakika haberi: Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak olan sarı-lacivertlilerde gündem transfere çevrildi. Fenerbahçe Kim Min Jae ve Attila Szalai'nin olası bir transferine karşı gündeme sürpriz bir futbolcu geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Portekizli çalıştırıcı ile görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertli kulüp, transfer operasyonuna da başladı.
Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olması bekleniyor.