Fenerbahçe'de gündem teknik direktör, sarı lacivertli ekipte gelecek sezon takımın başında kimin olacağı merak edilirken başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, bir televizyon programında bu konuya açıklık getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör, sarı lacivertli ekipte gelecek sezon takımın başında kimin olacağı merak edilirken başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, bir televizyon programında bu konuya açıklık getirdi.

İşte o sözler...

"İsmail Kartal para konuşmadan geldi. Önümüzdeki sezon için üst düzey bir hoca aradığımızı, adaylardan birinin Joachim Löw olacağını söyledik. Araları çok iyidir. Açık açık her şeyi masaya koyduk. Arkadan dolanmayız. İsmail Hoca, bir saniye bile kırılmadı. Bizim çalışabileceğimiz iki hocamız var şu an. Biri İsmail hoca. Biri de Jorge Jesus. Pazartesiye kadar ne yaptığımızı açıklayacağız."