Fenerbahçe'de Luis Suarez ve Alexander Sörloth da forvet listesinde yerini koruyor... İspanyol basını, Atletico Madrid'den ayrılan Suarez'in önünde transfer için 6 seçenek olduğunu belirtti. Uruguaylı yıldız için; Barcelona, Sevilla, Ajax, Aston Villa, F.Bahçe ve Inter Miami transfer ihtimali olarak gösterildi. Kanarya, Sörloth için de Beşiktaş ile yarışıyor.