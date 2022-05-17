Fenerbahçe'de Luis Suarez ve Alexander Sörloth da forvet listesinde yerini koruyor... İspanyol basını, Atletico Madrid'den ayrılan Suarez'in önünde transfer için 6 seçenek olduğunu belirtti. Uruguaylı yıldız için; Barcelona, Sevilla, Ajax, Aston Villa, F.Bahçe ve Inter Miami transfer ihtimali olarak gösterildi. Kanarya, Sörloth için de Beşiktaş ile yarışıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luis Suarez için Kanarya'ya 5 rakip!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak isteyen sarı lacivertli ekipte gündemdeki isimlerden birisi de Luis Suarez. Kanarya'ya Uruguaylı futbolcunun transferinde 5 rakibin çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 06:40