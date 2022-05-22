Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağlayandı ve önümüzdeki hafta resmi imzaları atmaya hazırlanılıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus onu istedi! Kanarya'ya dünya yıldızı golcü
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. İlk olarak teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmayı planlayan sarı lacivertli ekip, ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşacak. Kanarya'nın ilk hedefi ise golcü. transferi. Öte yandan Portekizli antrenörün onay verdiği isim ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Öte yandan sarı lacivertli ekipte artık gözler tamamen transfere çevrildi.
Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca ile yaptığı görüşmelerde özellikle forvet transferi üzerinde durulduğu öğrenildi.