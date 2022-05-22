Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kaptı.
FENERBAHÇE HABERİ - Joachim Löw resmen açıkladı! “Önümüzdeki haftalarda…”
Fenerbahçe haberi: Adı sarı-lacivertli takımla gündemde olan Alman çalıştırıcı Joachim Löw, geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, artık kulüp takımı çalıştırmak istediğini söyledi. İşte Löw'ün öne çıkan sözleri... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla takıma veda etti.
Daha önce yabancı bir teknik direktör göreve getireceği söyleyen Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdürüyordu.