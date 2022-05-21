TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den kazanacağı ücret belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Başarılı çalıştırıcıyla ilgili resmi açıklamanın yapılması için Yeni Malatyaspor maçı bekleniyordu. Bu gelişmelerin yanı sıra Jesus'un kazanacağı yıllık ücret de belli oldu. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 15:35