Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den kazanacağı ücret belli oldu!
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Başarılı çalıştırıcıyla ilgili resmi açıklamanın yapılması için Yeni Malatyaspor maçı bekleniyordu. Bu gelişmelerin yanı sıra Jesus'un kazanacağı yıllık ücret de belli oldu. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yeni sezonda sarı lacivertlilerin başına geçmesi neredeyse kesinleşen Portekizli hocanın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.
Kanarya ile her konuda anlaşmaya varan Jesus ile ilgili Portekiz'den haberler gelmeye devam ediyor.