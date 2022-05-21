Süper Lig'de kötü giden sezonu Şampiyonlar Ligi ile noktalayan Fenerbahçe, gelecek sezona hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye İrlandalı sağ bek! Kanarya'nın hedefi Cyrus Christie...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, gözünü gelecek yıla çevirdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı lacivertliler, teknik direktör koltuğunu Jorge Jesus'a emanet edecek. Beklere de takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan yönetim, Jorge Jesus'u getiriyor.
Portekizli teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.