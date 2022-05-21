Fenerbahçe'ye İrlandalı sağ bek! Kanarya'nın hedefi Cyrus Christie...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, gözünü gelecek yıla çevirdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı lacivertliler, teknik direktör koltuğunu Jorge Jesus'a emanet edecek. Beklere de takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 11:41