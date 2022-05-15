Fenerbahçe’de Karagümrük maçında 2 değişiklik!

Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadeleye Beşiktaş derbisine göre 2 değişiklik yaparken, sahaya 5 futbolcusundan yoksun çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 19:33