FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da flaş Mesut Özil gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus. Sarı lacivertli camia deneyimli hoca için geri sayıma geçilirken Jesus sonrası en çok merak edilen isim ise Mesut Özil. Kadro dışı bırakılan Kanarya'nın dünya yıldızının, takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 06:40