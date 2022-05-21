Kanarya'da kadro dışı kalan Mesut Özil'in geleceği tartışılıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da flaş Mesut Özil gelişmesi! Jorge Jesus...
Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus. Sarı lacivertli camia deneyimli hoca için geri sayıma geçilirken Jesus sonrası en çok merak edilen isim ise Mesut Özil. Kadro dışı bırakılan Kanarya'nın dünya yıldızının, takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Jorge Jesus'un şu anda kadro dışı olan Mesut Özil'e bakış açısının ne olacağı merak konusuydu.
Takvim'in aldığı bilgilere göre yıldız fubolcunun geleceğiyle ilgili karar verildi.