Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve taraftarımızın istediklerini verdik."

"Camiamızın birleşmesi beni mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun"