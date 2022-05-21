Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia (2) ile bulduğu gollerle mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. Kanarya bu galibiyetle birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılmaya da hak kazandı.

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia (2) ile bulduğu gollerle mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. Kanarya bu galibiyetle birlikte gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılmaya da hak kazandı.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller 32. 57. 75. 77. ve 89. dakikalarda geldi.

Bu sonucun ardından Kanarya, 73 puanla ligi lider Trabzonspor'un gerisinde 2. sırada tamamladı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla taraftarlar karşılaşmaya kısmen ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda 7 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kaldı.



MALATYA'NIN SÜPER LİG'DEKİ SON MAÇI



Malatya ekibinin bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bir sezon sonra topladığı 47 puanla ligi 5'inci sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. 2'nci Tur'da Slovenya temsilcisi Olimpija'yı eleyen ekip, 3'üncü Tur'da Partizan'ı evinde 1-0 yenmesine rağmen Sırbistan'da 3-1 kaybettiği için gruplara kalamadan elenmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un indirdiği topta İrfan Can gelişine vurdu, top üst direkten döndü.



4'üncü dakikada Mert Hakan'ın uzun topunda Ferdi sağ kanatta topu kontrol etti ve çizgiye inmek istedi, kaleci Abdulsamed kontrol etti.



5'inci dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortada Novak kafayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.



8'inci dakikada Ferdi'nin sağ çaprazdan arka direkteki Serdar Dursun attığı pası son anda kaleci Abdulsamed kornere çeldi.



19'uncu dakikada İrfan'ın ortasında Serdar Dursun kafayı vurdu, kaleci topu kornere çeldi.



21'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya dokunan Serdar Dursun, ceza sahası içerisinde topu ağlara gönderdi, ancak bir önceki pozisyonun faul olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Gol iptalinin ardından yaşanan gerginlikte Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



27'nci dakikada Mert Hakan'ın sağ çaprazdan ortasında topun gelişine sert vuran Serdar Dursun, topu üstten auta gönderdi.



30'uncu dakikada Mert Hakan'ın uzaktan vuruşunda kaleciden seken topu Novak tamamlamak istedi, top üst direkten döndü.



32'nci dakikada sol kanatta son çizgiye inen Rossi penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun sağ köşeye etkili bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



43'üncü dakikada Serdar Aziz'in hatasında topu kapan Haqi kaleciyle karşı karşıya kaldı, Altay gole izin vermedi.



45+4'üncü dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Haqi Osman'ın vuruşunda top direkten döndü.



55'inci dakikada serbest vuruşu kullanan Mert Hakan'ın yakın köşeye doğru yaptığı vuruşu Abdulsamed direğin dibinden çıkardı.



57'nci dakikada Mert Hakan'ın kullandığı kornerde boş pozisyonda kafayı vuran Serdar Aziz, topu ağlara gönderdi: 0-2.



75'inci dakikada sol kanattan Novak topu ceza yayı sol tarafındaki İrfan'a gönderdi. İrfan, penaltı noktasının gerisinden çektiği şutunda top sağ köşeden filelere gitti: 0-3.



77'nci dakikada Tisserand'ın uzun toplu Mert Hakan'a gönderdiği top Valencia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.



85'inci dakikada Gustavo, uzak mesafeden kaleyi denedi, top savunmaya çarparak direğin yanında auta çıktı.



88'inci dakikada savunmada topu kapan Arda Kurtulan, ceza sahası içerisinde İrfan'a pasını gönderdi. İrfan bekletmeden topu Valencia'ya gönderdi. Vallencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.