FENERBAHÇE TRANSFERİ HABERİ - Kanarya'dan Lassina Traore bombası!

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için teknik direktörlük Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik adama iyi bir kadro emanet etmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore için harekete geçti. Bu gelişmeyi Afrika basını duyurdu. İşte o transferin ayrıntıları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 17:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 18:00