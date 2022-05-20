Bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenen Fenerbahçe, diğer yandan da golcü transferiyle yakından ilgileniyor.
FENERBAHÇE TRANSFERİ HABERİ - Kanarya'dan Lassina Traore bombası!
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için teknik direktörlük Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik adama iyi bir kadro emanet etmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore için harekete geçti. Bu gelişmeyi Afrika basını duyurdu. İşte o transferin ayrıntıları... (FB spor haberi)
Bilindiği üzere sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Alexander Sörloth transferiyle bizzat ilgileniyor.
Sarı lacivertliler, Trabzonspor'da büyük işlere imza atan ancak daha sonra transfer olduğu Leipzig ve Real Sociedad'da isteneni veremeye Sörloth'u, makul bir fiyata almak istiyor.