Fenerbahçe'de gündemde 1 numaralı konu teknik direktör…
FENERBAHÇE HABERİ - Jorge Jesus'ta sözleşme krizi!
Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ismi ön plana çıkmış durumda. Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde sözleşme krizinin çıktığı ifade edildi. İşte Jorge Jesus - Fenerbahçe görüşmelerindeki son durum... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlileri gelecek sezon kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önceden yaptığı açıklamada gelecek sezon yüksek ihtimalle takımı yabancı bir teknik adamın çalıştıracağını ifade etmişti.