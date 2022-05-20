FENERBAHÇE HABERİ - Jorge Jesus’ta mutlu son! 1 yıllık anlaşma tamam

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması adına hareketli saatler yaşanıyor. Yabancı bir teknik direktör arayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ismi ön plana çıkmıştı. Tecrübeli teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un anlaşmaya vardığı ve tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceğini ifade etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 23:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 23:26