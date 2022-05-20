FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan stoper ve forvet hamlesi!

FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ - Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündem savunma ve forvet transferine çevrildi. Buna göre işte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o futbolcular...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 06:40