Forvet alacak Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia Martin Braithwaite oldu...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan stoper ve forvet hamlesi!
FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ - Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündem savunma ve forvet transferine çevrildi. Buna göre işte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o futbolcular...(FB spor haberleri)
Barcelona'nın elden çıkarmak istediği oyuncuları yazan İspanyol siteler, listede Braithwaite'ın da yer aldığını duyurdu.
Danimarkalı santrfor ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edildi.