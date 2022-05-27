Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör konusunu sonlandırmak isterken, diğer yandan da transfer için mesai harcıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Andre Franco Jorge Jesus'u bekliyor!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin Andre Franco transferinde önemli yol kaydettiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, bir tv programında Jesus ile ilgilendiklerini açıklamıştı.
Koç yaptığı açıklamada Jesus - İsmail Kartal arasında kaldıklarını ifade etmişti.