Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir transfer çalışması içinde olan Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir oyuncuya kanca attı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus onu istedi: Boubacar Kamara!
Fenerbahçe transfer haberi: Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir transfer çalışması içinde olan Fenerbahçe yönetimi, flaş bir isme kancayı taktı. Teknik direktör Jorge Jesus'u göreve getirmek isteyen sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın talimatıyla Marsilya'dan Boubacar Kamara'ya gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde Portekizli teknik adamın Fenerli kurmayları Senegal asıllı bir Fransız oyuncuya yönlendirdiği ortaya çıktı.
Bu ismin Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Boubacar Kamara olduğu öğrenildi.