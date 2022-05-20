Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus artık son görüşmeler için İstanbul'a beklenirken, gözler yapılacak transferlere çevrildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus'tan transfer startı! Listeyi verdi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. 2022-2023 sezonunda takımın başında olması beklenen Jorge Jesus'un transfer listesini yönetime sunduğu öğrenildi. İşte transferde adı geçen isimler ve detaylar...(FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus artık son görüşmeler için İstanbul'a beklenirken, gözler yapılacak transferlere çevrildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre sistemine uygun 4-5 takviye istemesi beklenen Portekizli çalıştırıcının, yönetime bir liste verdiği ifade ediliyor.
Ön çalışmalar başlarken, forvete Flamnego'dan Gabigol ve Benfica'dan Haris Seferovic'in ilk adaylar olduğu konuşuluyor.