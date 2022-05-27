Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geliş tarihi hala netleşmezken, heyecanlı bekleyiş sürüyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'yı heyecanlandıracak açıklama! Jorge Jesus ve o forvet...
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Sarı lacivertli ekipte takımın başına kimin getirileceği merak edilirken, Jorge Jesus için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Öte yandan gazeteci Albert Mullin'den taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Son olarak İngiltere'de yaşayan gazeteci Albert Mullin sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Mullin, Portekizli teknik direktörün, Flamengo'ya Fenerbahçe ile anlaştığını bildirdiğini açıkladı.