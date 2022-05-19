"BİZE HABER VERMEDEN İMZA ATMAYIN"

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Norveçli golcünün menajeri ile Leipzig kulübüne, "Bize haber vermeden bir yere imza atmayın. Hoca belli olduktan sonra size döneceğiz" dediği ifade edildi.