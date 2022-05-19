Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik santrfor mevkisine verilmiş durumda.
Fenerbahçe'den Alexander Sörloth'a mesaj! "İmza atma"
Yeni sezon planlamaları kapsamında forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe listesini belirledi. Haris Seferovic, Aboubakar ve Sörloth'u gündemine alan sarı lacivertliler somut adımlar atmaya başladı. Kanarya, Beşiktaş'ın teklif yaptığı Norveçli golcü için flaş bir transfer hamlesinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bütçenin büyük bir kısmını golcü transferine harcamayı düşünen sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren Kanarya, somut adımları atmaya başladı.