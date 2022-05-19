Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un üzerini çizdiği isimlerden olan Mesut Özil, kariyerine Endonezya Ligi'nde devam edebilir.
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferinde beklenmedik gelişme! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'de sezon ortasında kadro dışı kalan ve geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yıldızın yeni durağının, beklenmedik bir yer alması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon devre arasında takımına Mesut Özil'i getirmeyi vaad eden Endonezyalı iş adamı Rudy Salim, Türkiye'de haber olmuştu.
Cilegon isimli kulüp, 34 yaşındaki yıldıza müthiş bir teklif yaptı ancak "Daha sonra konuşalım" cevabı aldı.