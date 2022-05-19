Spor Toto Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması!
Fenerbahçe haberi: Bu sezon sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Rus ekibi CSKA'nın devreye girdiği ve 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edilmişti. Milli futbolcunun menajeri Mert Hakan Yandaş'ın geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Son haftada büyük bir mucize olmazsa ligdeki yerini koruyacak olan Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak.
Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, performansıyla çıkış gösterdi ve yaptığı asistlerle galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.