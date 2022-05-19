Sezonu kupasız tamamlayacak olan Fenerbahçe'de tek sevindirici gelişme Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne katılma olmuştu.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Planlar değişti
Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini son hafta alma alması beklenen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... (FB spor haberi)
Uzun süredir Devler Ligi'ne katılamayan sarı-lacivertliler, hasreti sonlandırmak istiyor.
Avrupa'nın en önemli organizasyonunda yer almak takımlar için hem vitrin hem de büyük bir gelir anlamı taşıyor.