Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki teknik direktör adaylarından Marco Silva, İngiliz basınına flaş açıklamalar yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Marco Silva'dan flaş itiraf! "Çantam hazırdı ancak..."
FENERBAHÇE HABERLRİ - Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de sezon başında gündeme gelen Marco Silva'dan İngiliz basınına verdiği röportajda flaş bir itiraf geldi. İşte Silva'nın Fenerbahçe sözleri... (FB spor haberleri)
Fulham'ı yeniden Premier Lig'e çıkaran Portekizli teknik adam, kariyer planlarından bahsederken, Fenerbahçe hakkında da çarpıcı itiraflarda bulundu.
The Athletic'te yer alan ve fotomac.com.tr editörü Uğur Sarıkaya'nın derlediği habere göre, 45 yaşındaki teknik adamla ilgili "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırdı" ifadelerine yer verdi.