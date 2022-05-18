Fenerbahçe, bir yandan Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da transferle ilgileniyor.
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Hedefte Williot Theo Swedberg var
Fenerbahçe haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren Kanarya, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim ise Williot Theo Swedberg oldu. İşte detaylar...
Sarı lacivertliler, gençleştirme operasyonuna tam gaz devam ediyor.
ARDA GÜLER'DEN SONRA...
İstanbul devi bu sezon özellikle Arda Güler'in çıkışı sonrası, altyapıya daha da önem vermiş durumda.