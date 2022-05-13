Transferde ezeli rakipler yine karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Alexander Sörloth yarışı!
Transfer haberi: Gelecek sezon için kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 2 devi, bonservisi Leipzig'de bulunan ve kiralık olarak Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth için girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Teknik direktör Jesus ile prensipte el sıkışan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon şampiyon olabilmek için gözünü kararttı.
Gol sorununu kökten bitirmek isteyen Koç, bir zamanlar Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in tozunu atan tanıdık bir futbolcuya yönelmiş durumda.