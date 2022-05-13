TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Alexander Sörloth yarışı!

Transfer haberi: Gelecek sezon için kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 2 devi, bonservisi Leipzig'de bulunan ve kiralık olarak Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth için girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 06:40