FENERBAHÇE HABERİ - Jorge Jesus'ta flaş gelişme! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek isteyen sarı-lacivertli ekip görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basınından bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın görüşmelere son noktayı koymak üzere İstanbul'a geleceği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 16:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 16:27