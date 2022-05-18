Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması adına hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Jorge Jesus'ta flaş gelişme! İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek isteyen sarı-lacivertli ekip görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basınından bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın görüşmelere son noktayı koymak üzere İstanbul'a geleceği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-lacivertliler gelecek sezon için teknik direktör konusuna odaklanmış durumda.
Portekiz basını Fenerbahçe ve Jorge Jesus'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.