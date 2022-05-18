Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi! Kasımpaşa'nın istediği rakam...
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte gündem sol bek takviyesi. Sol bek bölgesi için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ilk teması kurdu. İşte Kasımpaşa'nın Eren Elmalı için istediği bonservis bedeli... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, bir yandan teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmek isteyen sarı-lacivertliler, sol bek transferi yapmak istiyor.