Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi! Kasımpaşa'nın istediği rakam...

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte gündem sol bek takviyesi. Sol bek bölgesi için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ilk teması kurdu. İşte Kasımpaşa'nın Eren Elmalı için istediği bonservis bedeli... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 06:40