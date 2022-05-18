FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Artem Dzyuba'da flaş gelişme! Kararını verdi

Fenerbahçe transfer haberi: Önümüzdeki sezon için ileri uca transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Artem Dzyuba ismini gündemine almıştı. Tecrübeli golcüde flaş bir gelişme yaşandı. Rus basınına göre Kanarya, 33 yaşındaki golcü için teklifte bulundu. İşte o gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 06:40