Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluk gelmese bile takımdaki bazı oyuncular sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yıldız futbolcuya İngiliz kancası! Onun için geliyorlar...
Fenerbahçe son dakika haberi - Sarı-lacivertlilerde gözler gelecek sezonun transfer planlmasına döndü. Fenerbahçe'de takıma katılması planlanan transferler kadar kulübe gelecek teklifler de gündemde. Bunların başında ise İngiliz ekiplerinin radarından olan yıldız isim geliyor. İşte sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunan ve tekliflerin gözdesi olan o futbolcusu ve detayları...(FB spor haberleri)
Sarı-lacivertlilerde bireysel performansların parça parça olduğu dönemlerde istenilen sonuçlar alınmadı.
Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte takımın tamamının performansı yükseldi.