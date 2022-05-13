FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yıldız futbolcuya İngiliz kancası! Onun için geliyorlar...

Fenerbahçe son dakika haberi - Sarı-lacivertlilerde gözler gelecek sezonun transfer planlmasına döndü. Fenerbahçe'de takıma katılması planlanan transferler kadar kulübe gelecek teklifler de gündemde. Bunların başında ise İngiliz ekiplerinin radarından olan yıldız isim geliyor. İşte sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunan ve tekliflerin gözdesi olan o futbolcusu ve detayları...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 06:40